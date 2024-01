Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen Unbekannte raubt 15-Jährige in Bonner Linie 61 aus

Eine unbekannte Frau hat am Dienstagmorgen in der Straßenbahnlinie 61 eine 15-Jährige beraubt. Die Jugendliche sei etwa um 9.55 Uhr an der Haltestelle „Innenministerium“ in Castell in eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Auerberg gestiegen, teilte die Bonner Polizei am Mittwoch mit.