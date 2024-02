Intensivtäterin vor Gericht in Bonn Frau soll 93.000 Euro mit Kartenbetrug erbeutet haben

Die Kartenbetrügereien sollen ihr nicht weniger als 93.000 Euro eingebracht haben: Vor der dritten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht muss sich aktuell eine 40-jährige Bosnierin wegen gewerbsmäßigen Diebstahls sowie gewerbsmäßigen Computerbetrugs in 75 Fällen verantworten. Die Taten sollen sich zwischen 2019 und Januar 2023 in Bonn und Umgebung ereignet haben; für das Verfahren hat das Gericht drei Anklageschriften verbunden.