Polizei fahndet mit Fotos : Frau lässt Geldmappe in Supermarkt in Bonn mitgehen

Frau lässt Geldmappe in Supermarkt in Bonn mitgehen

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl an einer Selbstbedienungskasse in einem Supermarkt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Swen Pförtner/Swen Pförtner

Bonn Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos nach einer bislang unbekannten Frau, die Anfang Dezember eine Geldmappe in einem Bonner Supermarkt eingesteckt haben soll.

Am 5. Dezember 2022 soll eine bislang unbekannte Frau eine Geldmappe in einem Supermarkt in der Bonner Innenstadt eingesteckt haben. Da bisherige Ermittlungen keinen Erfolg hatten, haben die Ermittler jetzt Fotos von der Tatverdächtigen veröffentlicht.