Einbruchsversuch in Bonn : Frau überrascht Einbrecher und verscheucht sie

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem versuchten EInbruch. (Symbolfoto) Foto: dpa (Symbolfoto)

Bonn Zwei junge Männer wollten am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Bonn-Lessenich-Meßdorf einbrechen. Doch dank einer aufmerksamen Bewohnerin kamen sie nicht weit.



Die Anwohnerin eines Einfamilienhauses in Bonn-Lessenich-Meßdorf hat am Dienstag zwei Einbrecher überrascht und sie so vertrieben. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden noch bislang unbekannten Männer am Dienstagvormittag versucht, in das an der Koernickestraße einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand sollen die Täter gegen 11 Uhr an das Haus gekommen sein und versucht haben, die Haustür aufzuhebeln. Eine Bewohnerin bemerkte dies jedoch, überraschte sie und öffnete die Haustür. Beide Männer flüchteten daraufhin in unbekannter Richtung vom Tatort.

Die beiden Männer sollen zwischen 16 bis 21 Jahre alt und zwischen 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228/15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)