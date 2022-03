Polizei fahndet mit Fotos : Frauen sollen mit gestohlener Debit-Karte in Bonn eingekauft haben

Frauen sollen mit gestohlener Debit-Karte in Bonn eingekauft haben

Bonn Die Polizei fahndet aktuell mit einem Foto nach zwei Frauen, die mutmaßlich mit einer gestohlenen Geldkarte in Geschäften in Bonn eingekauft haben sollen. Die Karte samt Geldbörse wurde zuvor einer älteren Frau gestohlen.

Zwei bislang unbekannte Frauen stehen in Verdacht, Ende Oktober 2021 in der Bonner Innenstadt mit einer gestohlenen Debitkarte eingekauft zu haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen sie die gestohlene Karte mehrfach zum Bezahlen verwendet haben. Sie wurden außerdem an einem Geldautomaten fotografiert, als sie eine Geldkarte aufluden.