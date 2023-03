Mitsängerinnnen gesucht Chor Monday Monday probt in der Bonner Altstadt

Rund 30 Frauen zwischen 20 und 75 Jahren, teilweise mit sehr langer Gesangs- und Chorerfahrung, proben immer immer montags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Gemeindesaal von St. Marien, Adolfstraße 28d, in der Bonner Altstadt. Der Chor sucht neue Mitsängerinnen in mehreren Stimmlagen. „Wichtig ist uns neben einer regelmäßigen Probenteilnahme die Begeisterung fürs Singen und die Bereitschaft, sich intensiv und teilweise auch selbständig mit unseren Stücken auseinanderzusetzen“, so der Vorstand. Kontakt per E-Mail an vorstand@mondaymondaybonn.de.