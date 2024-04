Fachkräftemangel im „Friesi“ Bonner Freibadsaison startet mit Einschränkungen

Aufgrund des Fachkräftemangels startet die Bonner Freibadsaison mit Einschränkungen. Zwar öffnen vier von fünf Bonner Freibädern am 30. Mai wie gewohnt. Allerdings gelten im Schwimmbad Friesdorf deutlich reduzierte Öffnungszeiten. Während sich die Drehkreuze am Einlass zum Hardtberg-, Römer-, Ennert- und Rüngsdorfer Bad montags bis freitags von 6.30 bis 19 Uhr (samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 19 Uhr) bewegen, können die Wasserratten im Friesi erst ab 11 (bis 19 Uhr) in die Becken springen. Kleines Bonbon für sie: Die Freibadsaison beginnt in Friesdorf dafür schon deutlich früher als in den anderen Stadtteilen, nämlich am 18. Mai.