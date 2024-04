Fachkräftemangel im „Friesi“ Bonner Freibadsaison startet mit Einschränkungen

Die Drehkreuze am Einlass zum Hardtberg-, Römer-, Ennert- und Rüngsdorfer Bad bewegen sich montags bis freitags von 6.30 bis 19 Uhr (samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 19 Uhr), im „Friesi“ können die Besucher allerdings erst ab 11 Uhr (bis 19 Uhr) in die Becken springen. Die Freibadsaison beginnt in Friesdorf dafür schon deutlich früher als in den anderen Stadtteilen, nämlich am 18. Mai.