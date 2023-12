Neue Informationskampagne Wie die Bonner Feuerwehr um neue Freiwillige wirbt

Freiwillige Feuerwehr

Die 18 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bonn haben zahlreiche Sonderaufgaben, etwa bei der ABC-Abwehr, im Fernmeldedienst, beim Aufbau eines Behandlungsplatzeses, bei der Verpflegung, beim Hochwasserschutz oder der Beleuchtung von Einsatzstellen. Bei länger andauernden Einsätzen besetzen einige Einheiten zudem die Feuerwachen der Berufsfeuerwehr, um den Grundschutz weiterhin zu garantieren.

Bei Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr kann man sich bei der Feuerwehr Bonn melden – an den einzelnen Feuerwachen beziehungsweise den Feuerwehr-Häusern in den Stadtbezirken. Dort sind die Namen der Ansprechpartner der jeweiligen Löscheinheit in Wohnortnähe vermerkt.