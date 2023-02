„Fridays for Future“-Kundgebung : Klimaaktivisten protestieren am Freitag in Bonn gegen Autobahn-Ausbau

Fridays-for-Future-Demo in Köln (Archivfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Bonn Fridays for Future demonstrieren an diesem Freitag vor dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Bonn. Hintergrund ist der bundesweite Aktionstag „Autobahn-Ausbau stoppen“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fridays for Future, Parents for Future und weitere Gruppen und Organisationen demonstrieren an diesem Freitag vor dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Bonn. Eine Kundgebung ist um 11.30 Uhr auf dem Robert-Schuman-Platz geplant.

Hintergrund ist der bundesweite Aktionstag „Autobahn-Ausbau stoppen“. Die Klimaaktivisten demonstrieren in drei Städten in Nordrhein-Westfalen sowie an weiteren Orten in Deutschland gegen den Ausbau von Autobahnen.

In und um Bonn herum gibt es Pläne für einen Neu- und Ausbau von Autobahnen (A 565, A 59, Rheinspange). Die Demonstrierenden wollen dem Ministerium dafür „symbolhaft rote Karten zeigen“, wie Parents for Future Bonn im Vorfeld mitteilt.

Auch in Düsseldorf und in Köln plant Fridays for Future am Freitag Aktionen.

(dpa/ga)