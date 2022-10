Demonstration in Bonn : Fridays for Future Bonn fordert den Erhalt des Dorfes Lützerath

Bonn Fridays for Future Bonn ist am Freitag wieder auf die Straße gegangen. Die Forderungen drehten sich diesmal um den Braunkohletagebau und den Erhalt des Dorfes Lützerath.

Am 4. Oktober 2022 kündigten RWE, NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das vorzeitige Ende der Kohleverstromung an. Während fünf Dörfer und drei Höfe im Rheinischen Braunkohlerevier erhalten bleiben, soll die Ortschaft Lützerath abgebaggert werden. Zudem sollen zwei Blöcke des Kraftwerks Neurath wieder Strom liefern. Es gehe um die Sicherung der Energieversorgung für diesen und nächsten Winter, argumentiert die Regierung. Für diesen Beschluss hagelt es Kritik an den Grünen in NRW. Vor allem von der Klimabewegung Fridays For Future (FFF), die am Freitagmittag an mehreren Orten in der Bonner Innenstadt Kundgebungen abhielt.