Tausende Teilnehmer erwartet : Friedensdemo zieht am Freitagabend durch Bonn

Am Frreitag findet in Bonn erneut eine Friedensdemo statt. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein „Studentischer Friedens- und Solidaritätsgang“ gegen den Krieg in der Ukraine zieht am Freitagabend durch Bonn. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 4500 Teilnehmern. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

In Bonn soll an diesem Freitag, 22. April, um 18 Uhr ein „Studentischer Friedens- und Solidaritätsgang“ gegen den Krieg in der Ukraine durch die Innenstadt ziehen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, erwarten die Veranstalter bis zu 4500 Teilnehmer, die sich ab 18 Uhr auf dem Hofgarten in der Bonner Innenstadt versammeln. Die Demo soll anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt ziehen: