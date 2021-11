Hilflose Person in Bonn : 19-Jähriger stört Rettungseinsatz auf dem Friedensplatz

Hilflose Person in Bonn

Bonn Ein junger Mann hat eine Einsatz der Polizei auf dem Friedensplatz gestört. Diese war vor Ort, weil ein 31-Jähriger Hilfe benötigte.

Ein Hilfseinsatz von Polizei und Rettungsdienst hat am Samstagvormittag für Tumult auf dem Friedensplatz geführt. Wie es die Polizei auf GA-Nachfrage am Dienstag mitteilt, kam um 11.15 Uhr die Meldung herein, dass auf dem Platz eine hilflose Person liege. Dabei handelte es sich um einen 31-jährigen Mann, der mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.