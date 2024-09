Veränderungen über Jahrzehnte Der Friedensplatz im Wandel der Zeit

Kaum ein Platz in Bonn hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so sehr verändert wie der Friedensplatz. Seine Bedeutung gewann er bereits vor Hunderten von Jahren, als er noch als Viehmarkt fungierte. Im 19. Jahrhundert wandelte er sich zum Hauptverkehrsknotenpunkt der Stadt: Ab 1897 war er, damals noch als Viehmarkt, die Endhaltestelle der Vorgebirgsbahn, im Volksmund „Feuriger Elias“ genannt. Von hier konnte man mit der Bahn – funkensprühend, bimmelnd und rumpelnd – über Brühl und Hürth nach Köln fahren. Alle Bonner Straßenbahnen fuhren schließlich über den Platz, ab 1911 auch die Siebengebirgsbahn. Das Sterntor, das ursprünglich unmittelbar am Friedensplatz stand, musste 1898 weichen, um den Verkehrsfluss zu beschleunigen.