Bestattung wird teurer : Gebühren auf Bonner Friedhöfen sollen steigen

Bonn Ab dem kommenden Jahr sollen die Friedhofsgebühren in Bonn angehoben werden. Die Dringlichkeitsvorlage der Stadtverwaltung, die sehr kurzfristig auf den Tisch kam, sorgte für Verärgerung bei den Ratsfraktionen.

Dezernent spricht von Problem innerhalb der Verwaltung

Allerdings wird die neue Gebührenordnung mutmaßlich erst mit Verzögerung in Kraft treten. Denn die Stadtverwaltung brachte die Vorlage am Donnerstagabend äußerst kurzfristig als Dringlichkeitsentscheidung in den Rat, was die SPD-Fraktionsvorsitzende Angelika Esch ziemlich empörte. Das sei schlicht „ärgerlich“, wandte sie sich mit erhobener Stimme an Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne). CDU-Ratsherr Bert Moll kritisierte die Gebührenanhebung zudem als zu hoch. „Je teurer es wird, desto weniger werden die Menschen unsere Friedhöfe nutzen“, unterstrich Moll.