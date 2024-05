Zeichen für Zusammenhalt Fronleichnamsgottesdienst wegen Regen doch im Bonner Münster

Das Stadtdekanat Bonn und die Münstergemeinde St. Martin haben am Donnerstagvormittag Fronleichnam gefeiert. Der Gottesdienst fand wegen Regens allerdings nicht wie geplant Open-Air, sondern im Bonner Münster statt. Danach zog aber wie geplant eine Prozession durch die Innenstadt. Münsterkaplan Christian Jasper, der die Heilige Messe hielt, hatte zuvor betont, wie wichtig es sei mit den Feierlichkeiten in der Stadt präsent zu sein: „Gott will bei uns Menschen wohnen und unseren Alltag verwandeln.“