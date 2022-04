Spendenaktion für Bonner Frühchenstation : Stoffosterhasen für schwere Zeiten

Die Mitarbeitenden des Eltern-Kind-Zentrums am UKB freuen sich über die großzügige Spende der Hobby-Näherinnen: (v.l.) Dr. Brigitte Strizek, Yvonne Buckreus, Rosemarie Schuster, Helga Matzel, Professor Dr. Andreas Müller, Alice Semmler, Sabine Feldmann-Frevel und Nadine Rassifi. Foto: Sophia Prinzen

Venusberg Rosemarie Schuster und ihre Mitstreiterinnen legen sich seit Jahren für Frühgeborene und Sternenkinder ins Zeug. Sie nähen, stricken und häkeln oft winzige Kleidungsstücke oder Osterhasen. Nicht nur am Eltern-Kind-Zentrum der Uniklinik Bonn ist man für diesen Einsatz sehr dankbar.

Dutzende winzige Mützchen, Söckchen und Decken liegen auf dem Tisch des Eltern-Kind-Zentrums der Uniklinik Bonn (UKB). Sie sind für die Frühchen und die Sternenkinder – also Babys, die tot zur Welt gekommen sind. Genäht wurden sie von einer Gruppe aus zehn ehrenamtlichen Näherinnen, Strickerinnen und Häkelerinnen. Initiatorin der Runde ist Rosemarie Schuster, die sich schon seit mehreren Jahrzehnten für Handarbeiten begeistert.

Dabei erinnert sie sich noch genau daran, wie das Nadel-Projekt entstand. „Mein ganzes Leben lang habe ich schon mit Kindern zu tun“, erzählt die 67-Jährige, die noch bis vor wenigen Jahren als Tagesmutter arbeitete. „Meinem Sohn fiel dann während eines Krankenhausbesuchs auf, dass die Frühchenstation keine Decken für die Kleinen hat. Daraufhin fragte er mich, ob ich nicht ein paar Stücke nähen könnte. Und so bekam ich die Idee“, erklärt sie.

40 Jahre lang aus den Augen verloren

Eine besondere Unterstützung für Schuster ist neben ihren weiteren Helferinnen Helga Matzel. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen vor knapp 40 Jahren bei einem Kurs für Strickmaschinen. „Danach haben wir uns leider aus den Augen verloren“, erinnert sich Matzel. Vor wenigen Jahren sei sie dann aber auf einen Flyer für Handarbeiten von Schuster gestoßen und habe sie direkt angerufen. „Bei dem Gespräch ist uns aufgefallen, dass wir uns schon mal vor längerer Zeit begegnet sind“, ergänzt sie. Seitdem wirkt die 80-Jährige eifrig bei der Näh-Aktion mit: Rund sechs Stunden am Tag verbringt sie damit, bunte Kleidung für Frühgeborene oder Sternenkinder zu nähen.

Seit Weihnachten letzten Jahres arbeitete die Handarbeitsgruppe tatkräftig an den Kleidungsstücken. Die Mützchen sind dabei so klein, dass sie fast mit Eierwärmern verwechselt werden könnten. Insgesamt 584 individuell hergestellte Anziehsachen und Decken haben die Frauen für das UKB produziert. Zusätzlich nähten sie passend zu Ostern farbenfrohe Stoff-Osterhasen. Die Wolle und den Stoff kaufen die Ehrenamtlichen meistens selbst, gelegentlich bekämen sie aber auch Spenden von Menschen, die die Aktion befürworten, so Schuster.