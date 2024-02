Taubenmobil für den ZOB Wie ein Bauwagen die Taubenplage in Bonn eindämmen soll

Übrig gebliebene Burger-Reste, abgefallene Brezel-Stücke, Butterbrotkrümel – der Bonner Hauptbahnhof gleicht einem Buffet. Zumindest für Tauben. Überall rund um das Bahnhofsrefugium gurren die vielverteufelten „Ratten der Lüfte“ sich die Kehle aus ihren gefiederten Leibern und hinterlassen Dreck. Nach mehreren Jahren, in denen das Thema immer wieder aufkam - zuletzt hatte der Hauptausschuss die Verwaltung im März 2021 beauftragt - will die Stadt nun ein mobiles Taubenhaus am Busbahnhof aufstellen, um der Tiere Herr zu werden. Das Taubenmobil kommt dabei in der Form eines Bauwagens daher.