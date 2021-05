Kostenpflichtiger Inhalt: Testzentrum in der Oper : Ehemaliger Limao-Inhaber eröffnet Corona-Testzentrum in Bonn

Stab-Stelle: Ilhan Günay steht vor dem Eingang zum Testzentrum, das er in der Oper betreibt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Ilhan Günay hat 15 Jahre lang das Restaurant Limao in Bad Godesberg geführt. Nachdem er selbst an Corona erkrankte, entschloss er sich ein Testzentrum zu eröffnen. Das sei gar nicht so schwer.