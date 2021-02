Ordnungsdienst verzeichnet zahlreiche Einsätze : Frühlingswetter sorgt in Bonn für Staus und Besucherandrang

Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Für einen Spaziergang oder eine Runde Sport haben viele Menschen in Bonn das frühlingshafte Wetter genutzt. Besonders voll wird es seit dem Nachmittag in der Rheinaue. Dort kommt es zu Staus und einem hohen Besucheraufkommen.

Sonnenschein und Temperaturen bis zu 19 Grad haben am Wochenende in Bonn und der Region viele Menschen nach draußen gelockt. Am Sonntag machten sich viele Besucher auf den Weg ans Bonner Rheinufer. An der Rheinaue gab es ab nachmittags Staus und ein großes Besucheraufkommen. Immer wieder war zu beobachten, dass Menschen vorgeschriebene Abstände nicht einhielten. Hier und da waren zudem größere Menschengruppen zu sehen. Masken trug an der frischen Luft kaum jemand. Lange Schlangen bildeten sich vor den Verkaufswagen der Eisverkäufer.

„Man kann sagen, dass das Wochenende vom Einsatzaufkommen her einem Sommer-Wochenende gleicht“, sagte Stadtsprecher Marc Hoffmann auf Nachfrage. Der Stadtordnungsdienst habe alleine am Samstag mehr als 100 Einsätze verzeichnet. Auch am Sonntag sei das Einsatzaufkommen sehr hoch. „Die Menschen hat es bei dem sehr schönen Wetter ins Freie gezogen, unter anderem in der Rheinaue und an den Rheinufern war sehr viel los“, so Hoffmann. Es wurden verschiedene Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln geahndet, zum Beispiel wegen Personenansammlungen. Die Stadt kündigte an, auch in den kommenden Tagen an beliebten Ausflugszielen und Treffpunkten im Stadtgebiet zu kontrollieren.

Großes Besucheraufkommen war am Wochenende neben der Rheinaue auch auf beiden Seiten des Rheinufers zu beobachten. Auf der Beueler Uferpromenade drängten sich die Menschen zum Teil aneinander vorbei. Die meisten Passanten waren dennoch sichtbar bemüht, Abstände einzuhalten und sich an Corona-Regeln zu halten. Auf dem Kinderspielplatz in der Waldau saßen die Familien teils dicht gedrängt.

Mächtig voll wurde es wegen des hohen Ausflugsverkehrs am frühen Sonnagnachmittag auch auf dem Rodderberg. Parkplätze auf dem Wanderparkplatz oberhalb des Broichhofes wurden rasch zur Mangelware, was Autofahrer dazu veranlasste, an der Zufahrtsstraße wie auch auf Grünflächen in dem Naturschutzgebiet zu parken. Da die einzige Zufahrtsstraße durch geparkte Autos wie auch Fußgänger stark verengt war, kam es auch immer wieder zu teils brenzligen Verkehrssituationen mit Autofahrern, die auf den Rodderbergstraße beziehungsweise die Heimfahrt antreten wollten. Masken trug nur die wenigsten Ausflügler.

Gröbere Verstöße verzeichnete die Polizei nicht. „Es ist alles im Bereich des Durchschnitts und es wird sich im Großen und Ganzen an die Regeln gehalten“, sagte ein Sprecher der Polizei Bonn am Sonntag. Lediglich vereinzelt gebe es Anrufe, dass sich einzelne Personen nicht an die Corona-Schutzregeln halten würden. Besonders am Rheinufer hätten viele Menschen das frühlingshafte Wetter für einen Spaziergang oder Sport genutzt. Ähnlich sah die Situation in Köln aus, wie ein Polizeisprecher sagte: Zwar sei deutlich mehr los als bei schlechtem Wetter, allerdings „nicht so, dass es besorgniserregend wäre“.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen so frühlingshaft bleiben: „Auch die nächsten Tage wird es sonnig“, sagte eine DWD-Meteorologin am Sonntag.

Foto: Thomas Heinemann

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff zurück

weiter