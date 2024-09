Notizen aus B. Für „Pützchen“ und Beethovenfest gelten dieselben Benimmregeln

O’zapft is! – das gilt in diesen Tagen für Pützchens Markt ebenso wie für das Bonner Beethovenfest. Das bodenständige Volksfest auf der rechten Rheinseite und die Hochkultur prallen am Wochenende geradezu lustvoll aufeinander. Bei allen Gegensätzen gibt es durchaus Gemeinsamkeiten, sozusagen ungeschriebene goldene Benimmregeln, die hier wie dort ihre Berechtigung haben: