Bonner Hofgartenkonzerte : Funkmasten sollen für stabiles Netz sorgen

Robbie Williams, Kraftwerk, Fanta Vier und Deichkind : Tickets, Anfahrt, Sperrungen – alle Infos zu den Hofgartenkonzerten in Bonn Nachdem die Konzerte von Robbie Williams, Kraftwerk, Deichkind und den Fantastischen Vier in den letzten zwei Jahren mehrfach verschoben wurden, finden sie in diesem Jahr endlich statt. Alle Infos zu den Konzerten im Hofgarten in Bonn gibt es hier.