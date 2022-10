Unfall an der Hausdorffstraße : Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall in der Hausdorffstraße schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn In der Hausdorffstraße in Bonn ist es am Dienstagvormittag in Höhe der Haltestelle Haus der Jugend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger wurde schwer verletzt.



Ein Fußgänger wurde am Dienstag gegen 11.10 Uhr in der Bonner Hausdorffstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Straße war während des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt.

Laut ersten Informationen der Polizei Bonn überquerte der Fußgänger die Hausdorffstraße in Höhe der Haltestelle Haus der Jugend. Ein Auto, das vermutlich aus der Reuterstraße kam, erfasste den Fußgänger beim Abbiegen.