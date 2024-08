Gärnter aus Bonn zu Besuch In Oxfords Gärten unter australischen Palmen

Gerade sind die beiden Junggärtner des Botanischen Gartens von der Themse an den Rhein zurückgekehrt. In Oxford hatten sie zuvor an einem durch den Freundeskreis und die Zentralverwaltung gefördertes Stipendium teilgenommen. Bei ihrer Ankunft in Bonn hatten sie viele neue Eindrücke und Erfahrungen im Gepäck. Organisiert wurde der Austausch von Markus Radscheit, dem Technischen Leiter der Bonner Gärtner, und Mark Brent, Kurator des Oxford Botanic Garden. Untergebracht waren die beiden Bonner während ihres Aufenthalts in einem typisch englischen College.