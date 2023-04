Bonner Feuerwehr im Einsatz Gasleitung vor dem Haus der Geschichte beschädigt

An der Willy-Brandt-Allee (B9) in Bonn läuft am Donnerstagmittag aufgrund eines Gasalarms ein größerer Feuerwehreinsatz. Vor dem Haus der Geschichte ist bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden, teilte die Feuerwehr kurz nach 14 Uhr mit. Die Feuerwehr appelliert, den Bereich zu meiden.