Bei Bauarbeiten beschädigt : Stadtwerke drehen Leitung nach Gasleck an der Kölnstraße ab

Stadtwerke drehen Leitung nach Gasleck an der Kölnstraße ab

Bonn Bei Brunnenarbeiten in der Kölnstraße ist am Dienstagmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Kölnstraße ist derzeit zum Teil gesperrt.

Nach Brunnenbohrarbeiten in der Kölnstraße ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 10.30 Uhr wegen eines Gaslecks alarmiert worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort wurde eine Gasleitung beschädigt und Gas trat aus. Die Gasleitung wurde daraufhin von den Stadtwerken zunächst abgedreht, die Feuerwehr lüftete das betroffene Haus.

Die Einsatzstelle an der Kölnstraße wurde in Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsamt großräumig abgesperrt. Die Feuerwehr sichert den Brandschutz vor Ort. Derzeit steckt der Bohrpfahl noch in der Gasleitung, solange dieser nicht entfernt wurde, bleibt die Kölnstraße gesperrt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.