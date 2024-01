Gasthaus Zehrgarten am Markt Wo Beethoven sich von Bonn verabschiedete

Als Ludwig van Beethoven im Alter von 22 Jahren am 2. November 1792 Bonn für immer verlässt und nach Wien aufbricht, hat er zahlreiche Abschiedsgrüße seiner Freunde im Gepäck. Einen Tag zuvor feierte er seinen Ausstand in seinem Stammlokal: im Zehrgarten am Marktplatz. Hier war er Teil eines Kreises von Intellektuellen – angezogen von neuen Ideen, aber auch vom Charme der Wirtstochter, die als gebildete Frau neben Beethoven auch andere Männer verzaubert haben soll.