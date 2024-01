Mehrwertsteuer auf 19 Prozent Wie Bonner Gastronomen mit der höheren Steuer umgehen

Inflation, Energiekosten, Personalmangel – und seit dem 1. Januar der Wegfall von Steuervergünstigungen. Die Bonner Gastronomie hatte in den vergangenen Jahren mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, auch wenn der Staat ihr unter die Arme griff. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) geht davon aus, dass einige Betriebe in Existenznot geraten werden. „Nach den aktuellen Schätzungen zwischen zehn und 15 Prozent. Im städtisch geprägten Umfeld eher mehr, im regionalen Umfeld eher weniger“, sagt Mathias Johnen von Dehoga Nordrhein. Viele Bonner Wirte trauen sich nicht, die Preise anzuheben – was langfristig zum Problem wird.