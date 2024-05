Gedenken am Alten Rathaus in Bonn Als in Bonn die Bücher brannten

Die Bonnerinnen Sybille Düning-Sommer und Helga Moser sind dagegen aus ganz bestimmten Gründen jedes Jahr aufs Neue mit dabei: „Es ist ganz wichtig, dass jedes Jahr an dieses Ereignis gedacht wird“, findet Düning-Sommer und fährt fort: „Es gibt schon wieder bedenkliche Tendenzen in der Gesellschaft, bestimmte Meinungen und Positionen nicht zu dulden.“ Ihre Bekannte Helga Moser wird im Hinblick auf die politische Lage noch deutlicher: „Gegen Rechts müssen wir entgegentreten, in jeder Form und zu jeder Stunde.“ Daher finde sie es sehr erfreulich, dass sich der heutige Asta klar gegen Rechts positioniere und an der Veranstaltung teilnehme. Doch ein Punkt an der diesjährigen Veranstaltung stimmt sie nachdenklich: „Ich sehe hier zum ersten Mal Ordnungsamt und Polizei.“ Die sind inzwischen bei jeder öffentlichen Veranstaltung anwesend, wo auch jüdische Teilnehmer auftreten – leider, wie nicht nur Rednerin Celina da Ponte Farinha vom Asta findet: „Jüdische Studierende erleben Druck an Unis heute noch – oder schon wieder – so aktuell wie damals“, so zieht sie Parallelen zur Nazizeit.