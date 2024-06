Neun Menschen bei Anschlag ermordet Bonn soll eine Gedenktafel für die Opfer von Hanau bekommen

Der Platz am nördlichen Ende des Neubaugebietes liegt zwischen der S-Bahnstation der Siemens- und der Kolpingstraße. Er ist nach Vili Viorel Păun benannt, einem der Opfer von Hanau. Dass der Platz seinen Namen tragen soll, hatten die Mitglieder der Bezirksvertretung bereits zu einem früheren Zeitpunkt beschlossen. Nun soll dort auch der übrigen Opfer gedacht werden. Dort könnte dann zu lesen sein: „Wir gedenken Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin. Sie alle verloren bei dem rassistischen und rechtsterroristischen Terroranschlag in Hanau am 19. Februar 2020 ihr Leben.“