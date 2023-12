Offener Brief Geflüchtete in Bonn verurteilen Gewalttaten der Hamas und den Gaza-Krieg

Was die Geflüchteten und auch die Mitarbeitenden verstört, ist der Umstand, dass die Lebensbedingungen in ihren Heimatländern immer nur dann in der öffentlichen Wahrnehmung auftauchen, wenn schreckliche Ereignisse geschehen wie das Erdbeben in Syrien und der Türkei. Über die Folgen werde danach selten gesprochen, was aber nicht bedeute, dass das Leid der Menschen geringer geworden sei. Auch um solchen Themen Raum zu geben, wurde das Flüchtlingstreffen gegründet. „Es ist wichtig, dass es solche Orte gibt“, sagt Erika Luck-Haller. „Hier kann friedvolles Zusammenleben entstehen und in die Gesellschaft hineinwirken.“