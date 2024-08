Food-Bloggerin Das ist die Macherin von „Bonn geht essen“

Der Zettel mit der Aufschrift „Bonn geht Essen“ und allerlei Herzen und Sternen liegt auf einem Tisch neben dem großen Fenster. Das ist Karin Krubecks Stammplatz im Café Schöllers in der Weststadt, sie kennt Inhaber Ralph Schöller und das Personal gut. „In Bonn wird sehr wenig gewagt, Gastronomen bleiben bei dem, was bekannt ist“, so Krubeck über die Bonner Gastronomie.