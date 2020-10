Polizei sucht mit Hubschraubern : Unbekannte sprengen Geldautomat in der Nordstadt

Ein Automat in der Bonner Nordstadt wurde in der Nacht zu Samstag gesprengt. Foto: Axel Vogel

Bonn In der Ellerstraße haben zwei Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei Bonn leitete eine umgehende Fahndung ein und setzte bei der Verfolgung auch auf Unterstützung aus der Luft.

Einen lauten Knall hat es in der Nacht zum Samstag in der Ellerstraße gegeben, als Unbekannte gegen 3 Uhr einen Geldautomaten gesprengt haben. Laut Angabe der Polizei sollen die zwei Tatverdächtigen mit schwarzen Sturmhauben bekleidet gewesen sein. Ob die Unbekannten Bargeld erbeuten konnten ist bislang nicht geklärt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Die beiden Verdächtigen flohen mit hoher Geschwindigkeit in einem schwarzen Fahrzeug.

Mögliche Hinweise zu den Tätern erhoffen sich die Beamten von den Bonner Bürgern und fragen:"Wer hat am Samstag,17.10.2020, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 03:00 Uhr im Bereich der Ellerstraße, Bornheimer Straße, Vorgebirgsstraße oder des Potsdamer Platzes verdächtigePersonen mit einem dunklen Pkw gesehen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten?" Hinweise können unter der Rufnummer 0228 / 150 an die Polizei Bonn weitergegeben werden.