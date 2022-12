Sternschnuppen auch über Bonn : Die Geminiden sind in der Nacht zu Donnerstag am Himmel zu sehen

Eine Sternschnuppe der Geminiden kurz vor Sonnenaufgang. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Augen zu und etwas wünschen: In dieser Woche sind die Geminiden am Himmel zu sehen. Auch in Bonn und der Region können Interessierte die Sternschnuppen beobachten - wenn das Wetter mitspielt.



Sternschnuppen erleuchten den Himmel und erfüllen Wünsche, so heißt es. Am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag gibt es viele Möglichkeiten, sich etwas zu wünschen. Mit den Geminiden bietet der Himmel den reichsten Sternschnuppenstrom des Jahres. Den Höhepunkt erwartet die Vereinigung der Sternfreunde am Mittwochmittag gegen 14 Uhr. Ob sie rund um Bonn zu sehen sein werden, ist jedoch fraglich. „Da das mitten am Tag ist und es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bewölkt sein wird, kann man dann kaum etwas sehen“, sagt Karsten Brandt, Meteorologe beim Bonner Wetterdienst Donnerwetter.

In der Nacht zu Donnerstag ist es überwiegend klar, die Temperaturen werden frostig, teilweise sinken sie auf minus sieben Grad in Bonn, wie Wetteronline berichtet. Das aktuelle klare und kalte Winterwetter begünstige die Sicht. Für die Nacht auf den 15. Dezember schätzt Brandt die Bedingungen sehr viel besser als in der vergangenen Nacht ein, die eher bewölkt war.

Auf Sternschnuppenjagd in Bonn und der Region

Brandt rät, für eine gute Sicht an den Stadtrand von Bonn zu fahren. Plätze, die nicht stark beleuchtet sind, oder von der Stadt angestrahlt werden, eignen sich seiner Meinung nach besonders gut. Als Alternative rät er, in die Eifel zu fahren. Dort etwa können mehr als 100 Meteoren pro Stunde zu sehen sein. „Hier in Bonn werden 30 bis 40 pro Stunde zu sehen sein, vor allem in der Nacht auf den 15. Dezember“, sagt Brandt.

Zustimmung erhält Brandt von Thomas Erben vom Argelander-Institut für Astronomie der Universität Bonn. Je dunkler der Platz zum Beobachten, desto besser. „Wenn man es ernst nimmt und wirklich etwas sehen möchte, ist es in oder nahe einer größeren Stadt wie Bonn daher grundsätzlich nicht optimal“, sagt Erben. Das künstliche Licht durch Straßenlaternen erschwere die Beobachtung.

Der Mond selbst ist nach Angaben der Sternfreunde mit seinem Licht in den Abendstunden kein Hindernis. Der abnehmende Mond gehe am 13. Dezember erst gegen 21 Uhr und am 14. Dezember nach 22 Uhr auf. Wer die Sternschnuppen sehen will, muss nach Osten schauen.

Wiederkehrender Sternschnuppenregen

Der Sternschnuppenschwarm kommt jedes Jahr wieder, die Besonderheit ist die hohe Anzahl der Sternschnuppen. „In einer klaren Sommernacht sieht man ein bis zwei Sternschnuppen. Jetzt hat man die Chance, 30 oder 40 zu sehen“, sagt Brandt. Die Geminiden sind nicht der letzte Strom verglühender Objekte in diesem Jahr. Mit viel weniger Meteoren kommen zwischen 16. und 25. Dezember noch die Ursiden. Sie sind die ganze Nacht über zu sehen. Zum Höhepunkt in der Nacht vom 21. auf 22. ist jedoch lediglich mit etwa zehn Sternschnuppen pro Stunde zu rechnen. „Wenn Sie eine Sternschnuppe sehen, dann wünschen Sie sich was“, rät Brandt.

(ga/dpa)