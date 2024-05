Zwischen Nostalgie und Fortschritt Das halten die Bonner von der neuen Kunst am Hauptbahnhof

Weiter unten an der Treppe stimmten die Bonner Musiker Iljaz Ali und Maike Mehlem den musikalischen Auftakt der Veranstaltung an. Während sie gegen den Lärm der Anwesenden ansangen, kamen immer weiter Scharen von Reisenden die Rolltreppen vom Motel One runter und vom U-Bahnhof hoch Richtung Thomas-Mann-Straße. Ein Mann entschied sich, unversehens stehen zu bleiben und direkt vor dem Musik-Duo im Kreis zu tanzen. Was sagen die beiden Künstler zur Kunst am Hauptbahnhof? „Ich finde sie sehr ansprechend“, so Ali. Er hätte es natürlich gut gefunden, wenn man den alten Charme irgendwie beibehalten hätte. „Aber der Spagat zwischen Neugestaltung und alter Elemente wäre vermutlich schwierig gewesen.“ Mehlem sieht es so ähnlich „und gerade für Frauen, die hier nachts alleine unterwegs sind, wirkt es nicht mehr so bedrohlich“.