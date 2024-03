Wandel in der City Das ändert sich bei den Geschäften in der Bonner Innenstadt

Bonn · Osterzeit ist auch Einkaufszeit: Viele Familien nutzen die Ferien für einen Bummel in der Bonner City. Was sich bei den Geschäften in der Innenstadt zuletzt verändert hat oder sich bald verändern wird.

29.03.2024 , 14:25 Uhr

Gute Nachrichten für alle Eisfans: Mit dem „Theatro“ in einem ehemaligen Schuladen an der Vivatsgasse eröffnet demnächst ein weiteres Eiscafé in der Bonner Innenstadt. Foto: Meike Böschemeyer

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn