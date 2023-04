Leerstand in der Poststraße Geschäftsinhaber beobachten Verfall in der Bonner City

Zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass der Karstadt an der Poststraße im Oktober 2020 seine Türen endgültig geschlossen hat. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen in der direkten Umgebung. Wenn auch der Zusammenhang zwischen Schließung und Entwicklung nicht belegbar ist: Der Leerstand ist deutlich sichtbar. Die Einhorn-Apotheke gegenüber hat nach mehr als 50 Jahren ihr Geschäft eingestellt. Der Vodafone-Laden daneben ist ebenso geschlossen wie das Modegeschäft Appelrath Cüpper, das längst im Blömer-Haus am Markt neu eröffnet hat. Ein paar Meter weiter Richtung Hauptbahnhof hat ein Obdachloser sein Hab und Gut in einem ebenfalls geschlossenen Ladeneingang deponiert.