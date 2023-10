Parken in Oberkassel Geschäftsleute sind wegen wegfallender Parkplätze besorgt

Die Werbegemeinschaft in Oberkassel zeigt sich äußerst besorgt über die derzeitige Parkplatzsituation in Oberkassel und deren unmittelbare Auswirkung auf die Existenz ihrer Mitglieder. In einem Antrag an die Bezirksvertretung Beuel fordern die beiden Vorsitzenden Oliver Lohr und Christian Schönen die Beueler Politik dazu auf, die Car-Sharing-Parkplätze vom Marktplatz auf den Kirmesplatz am Buschhof unterhalb des Rewe-Marktes zu verlegen.