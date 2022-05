GA-Autor stellt Buch vor : Gespräch mit Autor Martin Wein über die Bonner Stadtgeschichte

Bonn Die „Bonner Stadtgeschichten“ aus dem General-Anzeiger gibt es jetzt auch als Buch. Das ist Anlass, bei einer Veranstaltung am 15. Mai über den Stellenwert der Stadtgeschichte zu diskutieren.

„Warum Stadtgeschichte?“ lautet der Titel einer Matinee am Sonntag, 15. Mai, ab 11 Uhr im Contra Kreis Theater. Der Bonner Autor Martin Wein hat 2021 in einer Serie im General-Anzeiger „Bonner Stadtgeschichten“ von den Anfängen bis in die Gegenwart erzählt. Daraus ist ein Buch entstanden, das in der Matinee noch einmal vorgestellt werden soll. Wein wird außerdem mit Gästen und mit dem Publikum über Bedeutung und Stellenwert von Stadtgeschichte sprechen.