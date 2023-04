Streit in der Bezirksvertretung Nicht mehr Geld für das Frankenbad

Reeh-Schall spricht dagegen gegenüber dem GA von einem ganz normalen Vorgehen. Er sagt: „Es lag noch keine Stellungnahme aus der Verwaltung zu dem Antrag vor“. In solchen Fällen werde immer vertagt. Ähnliche Bedenken wie der Verein hegt indessen auch die Ratsgruppe Rheingrün. Ratsherr Hartwig Lohmeyer hatte deshalb in einem ähnlich lautenden Antrag ebenfalls die Anpassung der Sanierungskosten in der Haushaltsplanung gefordert. „Sonst wird man irgendwann auf unerwartet gestiegene Baukosten verweisen und die Sanierung des Bades so lange verzögern, bis es dauerhaft geschlossen werden muss“, vermutet Lohmeyer. Das Frankenbad sei aber gut frequentiert und als einziges Schwimmbad in der Bonner Innenstadt unverzichtbar. Seine Sanierung war ein zentrales Thema im Kommunalwahlkampf 2020.