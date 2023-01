Viele Faktoren erhöhen Druck : Gewerbemieten in Bonner Top-Lagen sinken um bis zu 30 Prozent

Die Attraktivität der zusammenhängenden Fußgängerzone in der Bonner City wird von vielen Seiten gelobt. Die Gewerbemieten in Toplagen sinken. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Dass der Einzelhandel unter Druck gerät, zeigt sich auch an den Gewerbemieten in der Innenstadt, die unter das Vor-Corona-Niveau gerutscht sind. Was bedeutet das für die Zukunft der City?