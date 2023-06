Gewerkschaft fordert höheren Stundenlohn Verdi ruft zum Streik in Bonner Geschäften auf

Im Tarifstreit im Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag und Samstag zu einem zweitägigen Warnstreik in der Region aufgerufen. Im Bereich Leverkusen, Köln, Düren und auch in Bonn sind die Beschäftigten von einzelnen Einzelhandelsfilialen zum Streik aufgerufen. In Bonn sind vom Streikaufruf H&M und Esprit betroffen. In Köln sollen nach dem Willen der Gewerkschaft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Primark, H&M, TK Maxx, Ikea und anderen Häusern ihre Arbeit niederlegen.