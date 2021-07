Basaltvorkommen in Bonn : Gibt es in Kessenich einen verborgenen Vulkan?

Alfred Kerger berichtet, dass man auch beim Bau des Bunkers in der Lotharstraße auf harte Basaltschichten gestoßen sei. Foto: Benjamin Westhoff

Kessenich Alfred Kerger aus Kessenich ist überzeugt: Basaltvorkommen in flachen Schichten am Kessenicher Hang deuten auf einen verborgenen Vulkan hin. An dem harten Gestein kamen früher vor allem Häuslebauer an ihre Grenzen.