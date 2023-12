Mehrere Einsätze für Feuerwehr in Bonn Ein brennendes Sofa, Kerzen und eine Brandmeldeanlage beschäftigen Feuerwehr

Laut Einsatzleiter Ralf Krahforst waren die Einsatzkräfte eigentlich wegen eines gemeldeten Brandes in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hochhauses am Waldenburger Ring alarmiert worden. Ob Bewohner in der vermeintlichen Brandwohnung betroffen waren, war zunächst unklar. Nach weiteren Notrufmeldungen über einen verrauchten Treppenraum wurde noch auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte die Alarmstufe auf Brand 4 erhöht und weitere Einsatzkräfte alarmiert. Am Ende waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die freiwillige Feuerwehr im Einsatz.