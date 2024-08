Immobilien in Bonn Gleich mehrere prominente Leerstände in bester Rheinlage

Die Adenauerallee ist eine der bekanntesten Adressen in Bonn und war schon in der Römerzeit eine wichtige Verbindungsstraße. Hier hat der Bundespräsident seinen zweiten Dienstsitz in der Villa Hammerschmidt, hier kontrolliert der Bundesrechnungshof die Finanzen. Es gibt Gebäude mit Geschichte wie das Ernst-Moritz-Arndt-Haus und das Museum Koenig und Lernorte mit Rheinblick wie das Beethoven-Gymnasium und die Unibibliothek.