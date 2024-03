Gleisbauarbeiten in Bonn Busse haben bis zu 40 Minuten Verspätung

Die Staus reichten teilweise von der Oxfordstraße bis zum Busbahnhof, erklärt Mühlens. Trotz des Ferienbeginns verzeichneten die SWB ein hohes Aufkommen an Individualverkehr in der Bonner City. Und auch in den nächsten Tagen ist wohl mit Verspätungen auf den Buslinien zu rechnen: Die Gleisbauarbeiten dauern bis Ende der Ferien an. Wie berichtet, lassen die SWB Gleise erneuern und Arbeiten an der Oberleitung vornehmen. Der betroffene Bereich erstreckt sich über die Oxfordstraße, Stadthaus und Thomas-Mann-Straße. Es kommt daher zu einigen Änderungen im Fahrplan. Die Straßenbahnlinien 61 und 62 sind bis Montag, 8. April, 3.30 Uhr komplett eingestellt. Die Fahrten zwischen den Haltestellen Oberkassel Süd/Römlinghoven und der Haltestelle Kopenhagener Straße in Auerberg übernimmt die verstärkte Linie 65. Diese übernimmt in dem Bereich auch die Fahrten der Linien 61 und 62. Ein Bahnersatzverkehr, der als Linie BE62 gekennzeichnet wird, verkehrt zwischen den Haltestellen Bertha-von-Suttner-Platz und dem Quirinusplatz in Dottendorf. Die Stadtbahnlinie 66 ist zwischen der Haltestelle Stadthaus und dem Bertha-von-Suttner-Platz getrennt.