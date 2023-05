Start in dieser Woche Globetrotter eröffnet in Bonn als Nachhaltigkeits-Markt

Der neue Globetrotter in Bonn öffnet am 11. Mai als Nachhaltigkeits-Pilotprojekt. Die neue Filiale in der Karlstraße hat mit rund 2100 Quadratmetern deutlich mehr Fläche als das frühere Geschäft an der Vorgebirgsstraße. Im ersten Obergeschoss finden die Kunden Marken-Shops von Fjällräven, Rab, Icebreaker und Frilufts.