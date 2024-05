„Peaks“ in den Nachmittagsstunden Informatiker wertet Google-Daten zu Verkehrsversuch an der Adenauerallee aus

Dass Taxifahrer seit dem eingeführten Testversuch auf der Adenauerallee bis zu 25 Minuten Zeitverlust hinnehmen müssen, wie Siwar Racho, Mitgeschäftsführer der Taxigenossenschaft Bonn, Ende März angab, konnte Janis Sommerfeldt nicht glauben. Also schrieb der studierte Informatiker aus Niederkassel ein Programm, das er mit gebührenpflichtigen Verkehrsrohdaten von Google fütterte. In der Woche vom 8. bis zum 13. April flossen die Reisedaten im Takt von zehn Minuten in seine Analyse ein. Das Ergebnis an allen Werktagen in dieser Woche von Montag bis Samstag: Auf dem 2,1 Kilometer langen Stück, auf dem die Stadt vor einigen Wochen zunächst versuchsweise die Außenspuren den Radfahrern zugeschlagen hat, war die Reisezeit zumindest nach den Google-Daten nicht länger als zwölf Minuten und 30 Sekunden.