Nutzungsrecht für Grabstätte : Bonner ärgert sich über Bearbeitungsgebühr

Um die gewachsenen Bearbeitungsgebüren nicht jährlich zahlen zu müssen kann man die Gräber auch länger mieten. Das hat Peter Ahmendt getan, der die Gebühren für das Grab seiner Angehörigen auf dem Mehlem Friedhof bezahlt. Über Grund und Gebührenerhöhung ist auf der Infotafel am Friedhof nichts zu lesen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Peter Theodor Amendt war wütend, als der Brief von der Stadt kam. Er wollte das Nutzungsrecht für das Grab seiner Familie verlängern und sollte statt 8 plötzlich 26 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen. In einem Brief an OB Katja Dörner findet Amendt deutliche Worte.