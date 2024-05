Wer steckt dahinter? Viele Gemälde im Banksy-Stil in Bonn zu finden

Der gelernte Grafiker, der die Graffiti-Kunst zu seinem Beruf gemacht hat, widmet sich bei seiner Arbeit Themen, die die Gesellschaft bewegen. So wie am Rheinufer unweit des UN-Campus. Dort ist ein kleines Mädchen mit einem orangefarbenen Oberteil zu sehen, auf dem die Botschaft „Sea Rescue is not a crime“ (Deutsch: „Seenotrettung ist kein Verbrechen“) steht. Das gleiche Bild gibt es am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dabei will Ossege dem Betrachter nach eigenen Angaben keine eindeutige Botschaft aufdrängen, sondern ihm stets einen Spielraum für Interpretation lassen.